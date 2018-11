DINO CADAMAGNANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Romana, il figlio Paolo, la nuora Maria, il nipote Matteo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 6 novembre alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in via San Lazzaro 58 per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 novembre 2018I nipoti Roberto e Luigi con rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio a zia Romana e Paolo nel dolore per la perdita dello zio6-11-2018