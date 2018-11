ALBA CASELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio il figlio Gilberto con Maddalena, le nipoti Silvia, Elena e Gaia, i pronipoti, la sorella Carla, il fratello Giorgio, cognato, cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 novembre alle ore 10.00 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.La camera ardente affettuerà i seguenti orari: oggi 8.30/12.30 e 14.30/19.00; mercoledì dalle 8.30.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Fabrizio Peri e al personale di Villa Benedetta di Sala Baganza.6 novembre 2018Ï Marchetti Belfanti ValeriaÏ Fam. Nello, Antonella Delmonte