 SOEMO ALFIERI 

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Giorgia, le nipoti Catia, Simona con Stefano e Rocco.I funerali avranno luogo oggi 7 novembre alle ore 15,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Vincenzo Frontera e tutto il personale medico infermieristico del reparto Lungo Degenza del Barbieri dell'Ospedale di Parma per le cure prestate.7 novembre 2018Ï Carmen MottaÏ Gianni Cuginia sedici anni facesti la Storia, a novanta ti fai ricordo incancellabile ed io ti saluto col tuo nome di battaglia: ciao Russia.Mi mancheranno tante cose di te amico, uomo buono e coraggioso, combattente leale e Partigiano!Mi restano le parole e i comportamenti con cui hai indicato la rotta e il tuo monito a resistere in ogni tempo.Coi tuoi insegnamenti difenderò la libertà che mi hai regalato.Buon viaggio e per sempre grazie «cuore ribelle».Onore a te, grande combattente!Gabriella Corsaro7 novembre 2018Arci Parma e i suoi Circoli, il presidente Massimo Iotti, il segretario Bruno Delmonte, i giovani e gli anziani dell'Associazione uniti, partecipano commossi al dolore per la scomparsa del compagnoricordandone con affetto e riconoscenza l'impegno sempre profuso in tante battaglie.7 novembre 2018Presidente, Consiglio Direttivo, soci tutti piangono la scomparsa disocio fondatore del Circolo Inzani Asd.7 novembre 2018Il Partito Democratico provinciale e cittadino si unisce alla famiglia, all'Anpi e allo Spi Cgil nel ricordo difigura di spicco della Resistenza, testimone dei valori della democrazia e dell'antifascismo.7 novembre 2018La Ggil di Parma partecipa al lutto che ha colpito la famiglia e l'Anpi per la scomparsa del caroinstancabile combattente per la libertà di tutti noi.6 novembre 2018Partigiano, sei tornato sul Caio, ma questa volta in pace.Maurizio e Raffaella.7 novembre 2018Ciaoti abbracciamo per l'ultima volta con l'orgoglio di averti avuto sempre vicino.Sei stato un combattente per tutta la vita, un sincero democratico, una persona di grande umanità.Un maestro per tutti noi.Circolo Pd «Otretorrente».7 novembre 2018All'amatoci mancherai tanto, ci mancheranno il tuo impegno, la tua forza, la tua gioia di vivere.Gli amici dell'Anpi Sezione di Parma e dell'Anpi provinciale.7 novembre 2018Gli amici del circolo «Amici Artigiani» si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro7 novembre 2018