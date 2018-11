PIETRO GARDELLI

Una nuova stella splende in Cielodi anni 47Lo annunciano con profondo dolore la moglie Micaela con gli adorati Matilde e Leonardo, la mamma Adele, il papà Enzo, i fratelli Paolo e Gian Luca, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 7 novembre alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al Dott. Tiseo e alle infermiere Agnese e Leonarda del Day Hospital Oncologico, al Prof. Passeri e al Dott. Ferrari e a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto di Clinica Medica dell'Ospedale Maggiore di Parma.7 novembre 2018Ï Flavio, Donatella MarchianiÏ Giorgio BertolottiÏ Maria Angela PesciÏ Andrea e VanessaÏ Famiglie Luciano, Marcello e Stefano OriÏ Luciano MeneghettiÏ Marco e Rossana LusardiÏ Fam. Paolo, Marcello FornariÏ Fam. Ghini-GiovanazziÏ Famiglie Fontanesi e ZarenghiÏ Mirella, Lorenzo OppiciÏ Famiglie Enzo, Roberto DresdaÏ Famiglia Perazzoli EnoreÏ Oppici Luigi e famigliaÏ Famiglia Folli Fabrizio, Anna, RiccardoÏ Lina Bertoncini e CinziaÏ Maria Bertoncini e famigliaÏ Salvatore RandazzoÏ Marco, Luca, SilviaÏ Famiglie Italo, Michele, Paolo AdorniÏ Isacco, Giorgia e Gian MarcoÏ Famiglie Boscaini Elvio e MicheleÏ Ernesto Miodini e figliÏ Laura, Lidia, Maria Teresa AprileÏ Famiglia Felice Di NunnoÏ Luigi, Bruna, FrancescaÏ Dismo BonazziÏ Famiglia Triani EnricoÏ Famiglia Bazzoni GiuseppeÏ Romano, Silvana SartoriÏ Famiglia AlzapiediÏ Luisa e Massimo ZattiÏ Parrucchieri CharlotteÏ Germana, Sergio SacchiÏ Morena, Massimo e figliÏ Fam. Vignoli AldoÏ Famiglia GrastaÏ Famiglia Cornini Marco, Alex, Mattia e FernandoÏ Davide PadovaniÏ Pietro Boraschi e famigliaCiaoun destino crudele ci ha separato, ma il nostro amore vivrà sempre.Sei stato marito attento e premuroso, padre esemplare, rispetto per il prossimo e bontà sono valori che ti hanno sempre contradistinto e di cui, orgogliosi, facciano tesoro.Aiutami e dammi forza da lassù a guidare nel loro percorso di crescita i nostri bimbi da te tanto amati.Con amore, tua Micaela.7 novembre 2018Graziedei tuoi abbracci, delle tue carezze e delle tue coccole, grazie per tutto quello che hai fatto per noi.Sei stato il papà più grande al mondo, il nostro eroe.Mati e Leo.7 novembre 2018Sei una luce nelle nostre vite, che non si spegnerà mai.CiaoI tuoi zii.Gianna, Franco, Dina, Franca con Umberto.7 novembre 2018Carlo, Valentina ed Alan sono vicini a Micaela per la perdita dell'adorato7 novembre 2018Addolorati siamo vicini a Micaela, Matilde e Leonardo per la perdita del caroGli zii Giorgio e Daniela con Nicola, Elisa, Federica, Massimiliano, Marco e Matteo.7 novembre 2018La zia Elena e i cugini Isella, Stefano e Morena stringono in un forte abbraccio Micaela, Matilde e Leonardo ricordando il caro7 novembre 2018Gli zii Claudio e Daniela con Cristiano e famiglia piangono la scomparsa del caroe si uniscono all'immenso dolore di Micaela, Matilde e Leonardo.7 novembre 2018Ï Renata BussolatiI tuoi cugini si stringono in un abbraccio a Micaela, Leonardo, Matilde, mamma, papà e fratelli.resterai sempre nei nostri cuori.Sabrina con Lucia e Marco, Cristina con Alice, Marta e Paolo, Raffaella con Giacomo e Stefano, Elena con Olivia e Stefano, Barbara con Riccardo, Diego e Antonio, Nicola con Virginia, Ginevra e Manuela.7 novembre 2018I cugini Anna, Claudio e Gabriele con le rispettive famiglie sono vicini a Delia, Enzo, Luca, Paolo e Micaela e famiglie per la perdita del caro7 novembre 2018Il Rag. Alessandro Maestri partecipa con dolore al lutto dei familiari per la scomparsa del caro7 novembre 2018Carla e Massimo della Fabbro Market sono vicini alla famiglia e ai colleghi per la perdita del caro amico7 novembre 2018Maurizio, Paola, Alessia e Filippo sono vicini a Micaela, Matilde e Leonardo per la perdita del caro7 novembre 2018Profondamente addolorati e vicini nel dolore a Micaela, Matilde e Leonardo, i dipendenti e collaboratori della ditta Tecnogrigliati ricorderanno sempre con tanto affetto il caro7 novembre 2018Amos con Cristina, Michela e Mattia profondamente commossi, con un grande abbraccio si uniscono al dolore di Micaela, Matilde e Leonardo e famigliari per la perdita del caro7 novembre 2018Giovanni con Irene e Laura ed Elisa con Stefano sono vicini a Micaela, Matilde, Leonardo e familiari per la perdita del caro7 novembre 2018Il titolare e i dipendenti di Demalore Srl si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita improvvisa di7 novembre 2018il tuo sorriso mi mancherà.<+T>Michelangelo Battilocchi.7 novembre 2018<+T>Lo Studio Torelli desidera unirsi con affetto alla signora Micaela ed ai colleghi nell'incolmiabile rimpianto dipersona specialie per umiltà, coraggio e profonda umanità.7 novembre 2018<+T>I colleghi del Consorzio della Bonifica Parmense sono vicini all'amico Paolo e famiglia per la scomparsa del fratello7 novembre 2018<+T>Titolari e dipendenti della Logitek Service Srl sono vicini ai familiari per la perdita del caro7 novembre 2018<+T>Quando incontri una pesona che mette il cuore davanti a tutto speri di poterla abbracciare per sempre.<+T>E' stato un onore averti come amico<+T>Ste, Simo, Romi e Achi.7-11-2018<+T>Non esistono parole e gesti per poter colmare un dolore ed un vuoto così grande.<+T>Giorgio, Anna e Cristian sono vicini a Micaela, Matilde e Leonardo per la perdita dell'amato7 novembre 2018<+T>Gli alunni e i genitori della Classe 1° C sono vicini a Leonardo e famiglia per la perdita del caro papà7 novembre 2018<+T>Paolo, Simone, Claudia, Roberta, Silvana e Maria Paola si stringono con affetto alla collega Micaela e familiari per la prematura scomparsa del marito7 novembre 2018<+T>Ricordando<+T1>PIETROci uniamo a questo immenso, ingiusto dolore.<+T>La vita ci mette sempre a dura prova.<+T>Un abbraccio da profondo del nostro cuore ai famigliari tutti.<+T>Luca, Alessandra, Anna, Ludovica, Benedetta e Giulia.<+T2>Riccò, <+DL>7 novembre 2018<+T>Siamo profondamente addolorati per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T>Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.<+T>Titolari e dipendenti della Gambetta Srl.<+T2>Collecchio, <+DL>7 novembre 2018<+T>Titolari e dipendenti della Ediltrasporti di Zoni Otello e della Ediltrasporti Srl partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del loro caro<+T1>PIETRO<+T2>Felegara, <+DL>7 novembre 2018<+T>Ciao<+T1>PIETRO<+T1>(MUCUS)<+T>«Il Polla».<+T2>Fornovo di Taro, <+DL>7 novembre 2018<+T>Con la certezza di aver incontrato una persona speciale, con il cuore colmo di dolore, ti terremo per sempre con noi<+T1>PIETRO<+T>Marina Maurizio Manuel-Armec Srl.<+T2>Lentigione, <+DL>7 novembre 2018<+T1>PETERè stato un onore e un privilegio giocare con un guerriero come te.<+T>Non ti dimenticheremo.<+T>I tuoi amici Galacticos.<+T2>Fornovo Taro, <+DL>7 novembre 2018<+T>I ragazzi della squadra delle «Mine» sono vicini alla famiglia del caro amico<+T1>PIETRO<+T2>Parma, <+DL>7 novembre 2018<+T>Daniela e Franco, Simonetta e Giulio, Carlina e Renato si stringono a Micaela, Matilde, Leonardo e familiari tutti per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T2>Magnana, <+DL>7 novembre 2018<+T>Caro<+T1>PIETROti abbiamo voluto bene come ad un figlio.<+T>Siamo vicini ai tuoi cari con affetto.<+T>Luisella e Pietro Mendogni con Aldo e Carla.<+T2>Parma,<+DL>7 novembre 2018<+T>Vincenzo, Davide e Chiara partecipano al dolore di Micaela, Luca e Silvia, Paolo e Chiara, Adele ed Enzo per l'immatura scomparsa di<+T1>PIETRO<+T2>Fornovo,<+DL>7 novembre 2018<+T>Aldes, Carla Boselli e famiglia partecipano con dolore al lutto della famiglia Gardelli per la perdita del loro caro<+T1>PIETRO<+T2>Fornovo,<+DL>7 novembre 2018«Son sempre i migliori che partono,ci lasciano senza istruzioni,a riprogrammare i semafori,in cerca di sante ragioni....Dove suona la musicanella terra degli uomini,dove trovi anche un postoper chi ti sorride da un angolo,fino all'ultimo attimo».(J)<+T>Ciao<+T1>PIETRO<+T>Irene e Luca.<+T2>Ozzano,<+DL>7 novembre 2018<+T>Luca, Caterina, Annalisa, Alice sono vicini a Micaela, Matilde, Leonardo e familiari per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T2>Riccò,<+DL>7 novembre 2018<+T>Nella Bertoncini, i figli Mauro, Silvio, Isabella e famiglie si uniscono all'immenso dolore di Delia, Enzo, Paolo, Luca, Micaela e famiglie per la tragica scomparsa dell'amatissimo<+T1>PIETRO<+T2>Parma, <+DL>7 novembre 2018<+T>Buon viaggio<+T1>PETERrimarrai sempre un esempio di uomo e giocatore per tutti noi.<+T>Mister e compagni A.S. Fornovo 1991/1992.<+T2>Fornovo di Taro, <+DL>7-11-2018<+T>Siamo vicini alla famiglia nel dolore per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T>Famiglia Vignoli e Otello Fermi.<+T2>Fornovo Taro, <+DL>7 novembre 2018<+T>Fabrizio Bagnoli della Imetel Impianti partecipa con profonda commozione al lutto della famiglia Gardelli per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T2>Fidenza, <+DL>7 novembre 2018<+T>Gli amici del comitato « La Magnana» si uniscono al dolore di Micaela per la scomparsa del caro<+T1>PIETRO<+T2>Fornovo, <+DL>7 novembre 2018<+T>È nel silenzio che siamo vicini a Micaela, Matilde, Leonardo e familiari nel ricordo di<+T1>PIETRO<+T>Mara, Vittorio Falsi; Violetta ed Enos Dresda.<+T2>Riccò, <+DL>7 novembre 2018<+T>I condomini del Condominio Tanzi Miriam partecipano con dolore al lutto che ha colpito la famiglia Gardelli per la prematura scomparsa del loro caro<+T1>PIETROesprimendo le più sentite condoglianze a tutti i familiari.<+T2>Fornovo, <+DL>7 novembre 2018<+T>I compagni della Squadra Free Bike sono vicini a Gian Luca per la perdita del caro<+T1>PIETRO<+T2>Fornovo, <+DL>7 novembre 2018