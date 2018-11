LEILA MISTRALI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Catia con Stefano, Emanuela con Roberto, Marco con Veronica, gli adorati nipoti Martina, Alessandro, Mirko e Luca.I funerali avranno luogo giovedì 8 novembre partendo alle ore 10 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Alberi indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Parrocchia.Il presente vale da partecipazione e ringraziamento.7 novembre 2018Ï Fam. Gandolfi MarcoÏ Giovanna e Francesca CarraÏ Valerio, Attilia, Loredana RasiLe compagne ed i compagni della Camera del Lavoro, dell'Inca e della Sercoop di Parma si uniscono al dolore di Catia e della sua famiglia per la gravissima perdita della cara mamma7 novembre 2018Renata, Gianfranco, Giuseppe, Luca sono vicini a Catia, Marco, Emanuela per la scomparsa della mamma7 novembre 2018Catia, Emanuela e Marco; mi uniscono al vostro grande dolore per la perdita dell'amatissima mamma signoraMaurella.7 novembre 2018Milla con Claudio, Amanda, Silvia, Davide e Antonio sono vicnii a Catia, Manuela e Marco per la perdita della cara mamma7 novembre 2018