ANNA MAZZANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i fratelli Quirino e Benvenuto, unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani giovedì 8 novembre alle ore 9.00 partendo dall'abitazione di via Fienil Bruciato 2 per la chiesa di San Quirico in al cimitero di Trecasali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott.ssa Castagnetti.7-11-2018