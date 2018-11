GIOVANNI FARDENZI

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 94Ne danno il triste annuncio la moglie Rosaria, i figli Mara e Carlo con Ignazio e Nicoletta.La salma partirà dall'Ospedale Maggiore di Parma domani giovedì 8 novembre alle ore 15.15 per il Tempio della cremazione a Valera di Parma.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.7 novembre 2018Ï Famiglie Rossetti e MariaÏ Famiglia Gallinella Cesare e StefaniaÏ Famiglia Boni AndreaÏ Famiglia Bandini GiovanniÏ Famiglia Gallinella MaurizioÏ Enzo Mora e famigliaÏ Cristina e Ivano CavazziniÏ Francesca Cavazzini e famigliaÏ Alessandro Montagna e famigliaGrazie nonnoper l'affetto che ci hai trasmesso e per le bellissime giornate passate insieme che resteranno per sempre nei nostri cuori, ti vogliamo bene.I nipoti e pronipoti.7 novembre 2018