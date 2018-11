RITA VENUTI

È mancata ai suoi caridi anni 93Ne danno il doloroso annuncio la figlia Irma con Mario, il nipote Luca, il cognato, la cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 8 novembre alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Piantonia indi al cimitero di Fornovo.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Piantonia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Walter Corsi.7 novembre 2018Ï Paolo, Manuela, Marco Vandi