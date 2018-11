Angela Bozzia

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 54Lo annunciano con immenso dolore la mamma Maria Rosa; la sorella Laura con Paolo; le adorate Camilla e Carlotta; la zia Rosanna ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 14.30 nel Piazzale dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto in via Torresana, ove la cara salma giungerà da Parma nella tarda mattinata.Questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di S. Antonino sarà recitato il S. Rosario.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.7-11-2018Elisabetta Botti, Roberto Pettenati, Emore Valdessalici, dirigenti che hanno conosciuto ed apprezzatopiangono la bellezza della sua figura e ne ricordano la lealtà, l'impegno, la disponibilità, il sorriso, sempre al servizio della scuola.7 novembre 2018Il Dirigente, i colleghi della segreteria e tutto il personale, i docenti del Liceo Artistico Toschi di Parma piangonotragicamente scomparsa e la ricordano con immutato affetto.7 novembre 2018E' come se avessimo perso una persona della nostra famiglia.Tutta la Croce Rossa della Provincia di Parma si stringe attorno ai colleghi della Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto e alla famiglia della cara7 novembre 2018Forum Solidarietà si unisce al dolore dei famigliari e dei militi dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro per la scomparsa diLa sua testimonianza rimarrà viva in tutti noi come invito a continuare a costruire il bene della comunità.7 novembre 2018