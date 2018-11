MARIO COMPIANI

Improvvisamente è mancatodi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Claudia, le figlie Elisabetta e Francesca, i nipoti Laura, Matteo e Lorenzo e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Parrocchia del Corpus Domini.I funerali avranno luogo venerdì 9 Novembre alle ore 10,30 nella medesima Parrocchia indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 novembre 2018La cognata Fauzia, il nipote Enrico con Roberta e Francesco sono vicini a Claudia, Francesca ed Elisabetta per la perdita del caro8 novembre 2018hai fatto parte della nostra vita e sei stato per tutti esempio di serietà, onestà e laboriosità.Trascorso questo momento di grande tristezza, rimarrà un indelebile ricordo.I tuoi cognati Antonio, Luigi, Tina, Elisabetta, Valeria insieme a tutti i famigliari.8 novembre 2018Maria, Luigi, Luciano e famiglia sono vicini a Claudia, Elisabetta e Francesca per la perdita del caro8 novembre 2018I colleghi del Turno sono vicini a Elisabetta e famiglia per la perdita del padre8 novembre 2018Condomini, inquilini e amminstratore del Condominio di via Callani n. 4 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signor8 novembre 2018