CHIARA MAGGIALI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio la figlia Silvana e Sara con Mario.Il rito funebre si svolgerà oggi alle ore 14.30 partendo dalla casa di riposo Val Parma di Langhirano per la chiesa parrocchiale locale indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Augusto Bertini, a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano e alle amiche Albertina e Anna.8 novembre 2018ti ricorderemo per sempre.Sara e Mario.8 novembre 2018Nunzia è vicina a Silvana per la perdita della cara mamma8 novembre 2018