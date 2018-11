ADELE CAVALLI

«Non piangete per averla persa,ringraziate per averla avuta».Ci ha lasciatoLo annunciano con dolore Valter, Marco, Enrico, Mariella, la sorella Ada, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Casa degli Anziani in Collecchio Via Aldo Moro, 2 per la chiesa parrocchiale di Gaiano e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Grazie di cuore a tutti i colloboratori della Casa degli Anziani di Collecchio per le amorevoli cure prestate.8 novembre 2018Ï Famiglia TeranciniÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Angela e Angelo RovettiÏ Romana, Dino, Mauro, Valeria e Mara CavalliCiao caraGrazie per tutti i tuoi preziosi insegnamenti e dei momenti belli passati insieme.Con amore il tuo Enrico.8 novembre 2018Il Gruppo Alpini Gaiano e il Circolo Arci sono vicini a Marco e familiari per la perdita della cara8 novembre 2018Gli amici Fabrizio, Nadia, Leide, Flavia, Ermes, Regina, Roberto e Paola commossi partecipano al lutto di Marco e famiglia per la perdita della cara mamma signora8 novembre 2018Un caro pensiero perNella, Anna, Fernanda Tarasconi.8 novembre 2018Ci stringiamo al lutto di Marco, Mariella ed Enrico per la perdita della caraFrancesca, Ruggero con Monica e Christian.8 novembre 2018Ricordando il suo devoto amore per Valter, Marco, Enrico e Mariella partecipiamo commossi al loro dolore per la perdita della caraDaniele, Tiziana, Claudio, Giuliana, Fausto, Stefania, Renato, Lucia.8 novembre 2018Giorgio, Giuliana e famiglie abbracciano Valter, Marco, Mariella, Enrico e Ada nel caro ricordo di8 novembre 2018