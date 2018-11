ENZO PATTINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Dusolina, i figli Daniele con Grazia, Roberto con Nicoletta, gli adorati nipoti Michele, Luca con Eva e Alessandro e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fognano indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Maria.8 novembre 2018Ï Famiglie Luciano, Giuseppe CudiaLe sorelle Vilma e Silvana, il cognato e i nipoti tutti partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro8 novembre 2018Giordano, Gabriella, Barbara, Luigi, Matteo sono vicini ai famigliari per la perdita del caro8 novembre 2018Abbati Sergio e Paola partecipano con affetto al dolore di Daniele e famiglia per la perdita del papà8 novembre 2018Mario, Lina, Antonia e Aldo ricordano con affetto e simpatia il caroe porgono sentite condoglianze a Dusolina, Daniele e Roberto.8 novembre 2018