TARCISIO PERSEGONA

«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.»(Sant'Agostino)Lo annunciano la moglie Gabriella, i figli Giacomo, Mara e Sonia, i nipotini Pietro, Elettra e Sara, nuora, generi, i fratelli Luigi, Maria ed Anna, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo sabato 10 Novembre alle ore 10.00 circa presso la chiesa di Pieve di Cusignano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.9 novembre 2018Ï Fam. Gianni Pietro PelagattiÏ Domenica e NatasciaÏ Adriana Reggiani GuatelliÏ Gruppo Sportivo Virtus Collecchio AsdÏ Gabriele GallinganiÏ Fecci Fabio e famigliaBuon viaggioil tuo sorriso, la tua energia e la tua bontà ce li porteremo dentro per sempre.I tuoi nipoti: Carlo, Andrea, Rosita, Marco, Rossano, Moreno, Emanuele, Milena, Davide, Enore, Virna, Sara, Giuliano e famiglie.9 novembre 2018Gianfranco, Alba, Paolo Persegona e rispettive famiglie si stringono con affetto a Gabriella e familiari per la scomparsa del caro9 novembre 2018Soci, amministratori, dirigenti e tutto il personale della C.I.I. Guatelli S.p. A. profondamente colpiti per la scomparsa del signorricordandone le doti umane e imprenditoriali, esprimono sentito cordoglio alla famiglia, ai soci e tutto il personale dell'Impresa Tre Colli S.p.A.9-11-2018Plinio Guatelli unitamente a Maria, ai figli e alle loro famiglie, profondamente addolorato per la scomparsa del caro amicosi unisce con affetto al dolore di Gabriella, Giacomo, Mara, Sonia e a tutti i famigliari.Grato del privilegio di averlo avuto amico e socio, conserverà imperituro e riconoscente ricordo della sua grande personalità e amicizia sincera.9 novembre 2018Presidenti, dirigenti e atleti della Polisportiva Torrile e Società Ciclistica Torrile sono vicini a Sonia e tutti i famigliari, commossi e addolorati salutano il Grande Amico del ciclismo9 novembre 2018Mario Bianchi, Giovanni Muriana, i dirigenti e collaboratori della Max Streicher Spa partecipano al dolore e porgono sentite condoglianze ai familiari per la perdita del loro caro9 novembre 2018Il Collegio Sindacale dell'Impresa Tre Colli partecipa con dolore al lutto della famiglia per la perdita del caroRossi Giampiero, Pioli Romeo, Pioli Stefano.9 novembre 2018Il Consiglio di Amministrazione della Sicim S.p.A. partecipa al lutto dei famigliari del signore porge sentite condoglianze.9 novembre 2018La Noceto Cycling Team esprime il proprio cordoglio alla famiglia Persogna per la perdita del caro9 novembre 2018Giuseppe e Rosetta Ampollini profondamente addolorati si stringono con affetto a Gabriella, Mara, Sonia, Giacomo e famiglie per la perdita del carouomo valoroso, leale e dal grande cuore.9 novembre 2018Il Presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Parma Corrado Cavazzini, i Vicepresidenti Renato Amoretti, Paolo Gandolfi e Corrado Marvasi, il Presidente Nazionale Alberto Scotti, i Consiglieri Gianni Barbieri, Alessandro Freschi, Tullio Gandolfi, Claudio Gorreri, Sergio Greci, Romano Maccari, Vittorio Madureri, Andrea Paini e Stefano Risoli, i Revisori Andrea Bertolotti, Alessandra Benoldi e Danilo Saccani, i Probiviri Ermes Foglia e Davide Fratta, l'ufficio stampa e di segreteria Lucia Bandini e Stefania Milani e i Soci si stringono commossi ai famigliari in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro amico, socio e grande sportivo9 novembre 2018I soci e collaboratori della ditta Numanti e Rossi partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro9-11-2018Antonio e Michele Belli partecipano con affetto al dolore dei familiari per la scomparsa dell'amicodel quale sempre ricorderemo le straordinarie doti di uomo e imprenditore.9 novembre 2018Corrado e Laura con tanta tristezza piangono la scomparsa del grande, grande amicoe si stringono con un affettuoso abbraccio a Gabriella, Giacomo, Mara, Sonia e familiari.9 novembre 2018Il Sindaco di Carrosio (Al) con l'amministrazione Comunale e la collettività tutta partecipa al dolore di Gabriella e figli per la dipartita del caroe formula alla famiglia Persegona le più sentite condoglianze.9 novembre 2018Alberto Verderi e Maria Paini con tutti i componenti dello Studio Fagandini sono vicini ai familiari per la perdita didi cui rimpiangono le qualità imprenditoriali ed il grande spirito di solidarietà.9 novembre 2018Dirigenti e maestranze dell'Impresa Tre Colli S.p.A. profondamente colpiti per la scomparsa del signorpartecipano commossi al grave lutto e ricordandone le preziose e insostituibili doti umane e impreditoriali, si uniscono al cordoglio dei familiari.9-11-2018Ï Luigina, Luca, Lorena Zermani e famiglieÏ Gianpiero, Catia e famigliaIl Comitato Provinciale Fci di Parma si associa al dolore dei famigliari per la scomparsa del loro caro9 novembre 2018Vittorio, Vitaliana e famiglia sono vicini a Gabriella, Giacomo, Sonia e Mara per la dolorosa perdita del caro amico9 novembre 2018Caronei nostri cuori vivrà per sempre il tuo ricordo.Ci stringiamo con affetto a Gabriella e figli.Ornella, Gianluca, Michela, Lara e rispettive famiglie.9 novembre 2018Giuliano, Bettina, Giovanni e Gabriele si uniscono al dolore di Gabriella, Giacomo, Mara, Sonia e famiglie per la perdita dell'amico fraterno9 novembre 2018<+T>Moro e Laura si stringono a Sonia e famiglia per la perdita del caro papà9 novembre 2018<+T>Profondamente addolorati siamo vicini a Sonia e famiglia per la perdita del papà<+T>Paola, Roberto, Beatrice, Patrizia, Veronica e famiglie.9 novembre 2018è stato un onore averti come amico, rimarrai sempre vivo nei nostri cuori ricordando i bei momenti passati insieme.<+T>Claudio, Giuliana, Clara, Carlo.9 novembre 2018<+T>Franco e Rossana commossi partecipano al lutto della famiglia Persegona per la scomparsa del caro<+T1>TARCISIO<+T2>Fontanellato, <+DL>9 novembre 2018<+T>Il Team Beltrami Tre Colli con il Presidente Emanuele Brunazzi, la dirigenza, lo staff e gli atleti si stringono alla famiglia Persegona per la scomparsa di<+T1>TARCISIOgrande uomo appassionato di ciclismo che ha saputo trasmettere a tutti i valori genuini dello sport.<+T2>Parma, <+DL>9 novembre 2018<+T>Grazie <+T1>TARCISIOper averci onorato della tua amicizia, grazie per la tua generosità, per la tua modestia e la serenità che ci hai sempre trasmesso. Sei stato punto di riferimento per tutti noi. Sei entrato nei nostri cuori e lì, sempre rimarrai. Il vuoto che ci lascia la tua assenza cercheremo di colmarlo con il tuo sorriso, che ci accompagnerà in ogni pedalata e qualche lacrima si mescolerà alle gocce di sudore che solcheranno le nostre guance nei nostri futuri giri.Ciao capitano, pedala sereno tra le nuvole.<+T>I tuoi amici ciclisti: Vittorio, Ercole, Emilio e Luciano, Corrado, Giancleto, Patrizio, Guido, Mauro e Federico, Afro, Licandro, Dante, Romano, Maurizio, Franco, Gigi, Roberto, Giorgio e Claudio.<+T2>San Secondo, <+DL>9 novembre 2018<+T>Nicola Rinaldi, unitamente ai soci e collaboratori dello Studio Cacciani Rinaldi e associati, partecipa con grande affetto e commozione al dolore di Sonia e dei familiari tutti per la scomparsa del carissimo<+T1>TARCISIO PERSEGONA<+T2>Parma,<+DL>9 novembre 2018<+T1>TARCISIOti ricorderemo sempre per la tua gentilezza e amicizia.<+T>Porgiamo le più sentite condoglianze alla famigila per la perdita del vostro caro.<+T>Famiglie Badia Silvano e Andrea.<+T2>Fidenza, <+DL>9 novembre 2018<+T>Folchini Alide, Violi Nunzio, con le rispettive famiglie si uniscono al dolore della famiglia Persegona per la scomparsa del caro<+T1>TARCISIO<+T2>Noceto, <+DL>9 novembre 2018<+T>Soci e consiglieri di «Vento in Poppa» partecipano al dolore di Sonia e famigliari per la scomparsa del caro<+T1>TARCISIO<+T2>Parma,<+DL>9 novembre 2018<+T>Siamo vicini a Sonia e famiglia per la perdita del caro<+T1>TARCISIO<+T>Con affetto: Luca, Laura, Angelo, Agata e Anna Bertoli.<+T2>Parma, <+DL>9 novembre 2018<+T>In questo momento così triste, Marco e Sabrina stringono con un caloroso abbraccio Sonia per la perdita del caro papà<+T1>TARCISIO<+T2>Parma,<+DL>9 novembre 2018<+T>La bicicletta insegna cos'è la fatica, insegna a vivere.<+T>Grazie<+T1>TARCISIOper essere stato un ottimo compagno di viaggio.<+T>Luciano Armani.<+T2>Medesano,<+DL>9 novembre 2018<+T>Michele, Gabriella, Corrado, Paolo e Federica Amadasi sono vicini con la preghiera a Gabriella, Mara, Sonia e Giacomo per la perdita del caro<+T1>TARCISIO<+T2>Barbiano, <+DL>9 novembre 2018<+T>Francesca e Massimiliano si stringono con affetto a Sonia e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita dell'adorato papà<+T1>TARCISIO<+T2>Fidenza, <+DL>9 novembre 2018<+T>Chiara ed Alessandro, Laura e Matteo, Erika e Maurizio, Monica ed Andrea sono vicini a Sonia in questo momento di dolore per la perdita dell'adorato papà<+T1>TARCISIO<+T2>Parma,<+DL>9 novembre 2018<+T>Titolari e collaboratori di Assi Luman Srl partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa del signor<+T1>TARCISIO<+T2>Fidenza, <+DL>9 novembre 2018<+T>La Società F.lli Manghi partecipa al dolore della famiglia Persegona per la scomparsa del caro<+T1>TARCISIO<+T2>Fontanellato, <+DL>9 novembre 2018<+T>Gli amministratori e i dipendenti del Gruppo Aedes sono vicini a Sonia e alla famiglia Persegona per la scomparsa del caro<+T1>TARCISIOe porgono sentite condoglianze.<+T2>Novi Ligure, <+DL>9-11-2018<+T>Giuseppe e Rosetta Ampollini profondamente addolorati si stringono con affetto a Gabriella, Mara, Sara, Giacomo e famiglie per la perdita del caro<+T1>TARCISIOuomo valoroso, leale e dal grande cuore.<+T2>Fidenza, <+DL>9 novembre 2018