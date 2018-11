NELLA VENTURINI

Ha raggiunto in cielo gli amati fratelli Rolando e Paolodi anni 88A funerali avvenuti lo annunciano i figli Giorgio e Maria Ilaria con rispettive famiglie.In ricordo non fiori ma canti dell'amato coro «Pezzani».9 novembre 2018Ï Anna Maria Ferrari e BiancaÏ Stefano PileriRolando Coloriti e figli sono vicini ai familiari per la perdita di9 novembre 2018