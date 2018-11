GIOVANNI ERTA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 68Ne danno il triste annuncio Carla con i figli Marco, Luca e Sabrina con Chiara e Roberto, la sorella, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile oggi alle ore 15,30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per il Tempio di Valera.La salma sarà esposta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Alessio Alfieri e al personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano.9 novembre 2018Ï Giovanna Spaggiari e figliÏ Ermes e MemmaGli amici di sempre Amos, Cesare, Davide, PierPaolo sono vicini all'amico Luca per la perdita dell'amato padre9 novembre 2018Il Circolo Arci «Il Ponte» di Sala Baganza e tutti i soci si stringono intorno ai familiari per la scomparsa del caro amico9 novembre 2018