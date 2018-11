ADRIANA FELLONI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio: il marito Giorgio, i figli Andrea e Alessandro, il fratello Bartolomeo, la sorella Marisa, i cognati, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Metti di Bore ove alle ore 10.30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato presso la stessa chiesa, questa sera alle ore 20.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 novembre 2018Ï Tilde e EgidioÏ Fam. Claudia ed Antonello CellettiÏ Ornella, Ivo e figliÏ Fam. Rosina ed Ernesto BalestrazziZia Dirce, Mariuccia, Assunta, Ugo, Paolo, Silvia, Luca e Prisca ricordano con affetto la cara9 novembre 2018Tutta la Parma Serramenti è vicina ai familiari per la perdita della cara mamma e moglie9-11-2018Cinzia, Giovanni Orzetti e famiglia porgono sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa della signora9 novembre 2018Gli amici di Andrea: Marco, Fabio, Paolo, Alessandro, Uberto, Massimiliano, Daniele, Emanuele si uniscono al dolore di Giorgio, Andrea e parenti tutti per la perdita della loroSentite condoglianze.9 novembre 2018Che il viaggio ti sia lieve.CiaoElisa e Bruno.9 novembre 2018le tue amiche di sempre ti ricorderanno con affetto.Anna Maria, Liliana, Lina, Marta e Maria Rosa.9 novembre 2018