VALERIO ZAMBRELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Lo annunciano la moglie Luisa, i figli Stefano con Ramona, Marco e Federica, Simona con Ferruccio e Nicolò, la sorella, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 10 novembre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Panocchia indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 novembre 2018Ï Famiglia Brignoli Andrea e Frati SilvanaÏ Sergio e Roberta RubertelliÏ Mario e Maria Teresa BertoliÏ Greta, Cristina, Giuseppe CeratiÏ Famiglie Chiussi Franco e DavideÏ Anna e Stefano BonazziÏ Fam. Arnaldo ZambrelliÏ Ferri Anna e Vignoli MichelaÏ Marco Zilioli e famigliaÏ Giancarlo Cavalli e fam.Ï Angela, Marcello ChiastraLa sorella Nera Zambrelli ved. Belicchi con Corrado, Andrea, Anna, Lorenza e nipoti è vicina alla famiglia per la perdita di10 novembre 2018Enrico, Angela Viani e famiglie sono vicini alla zia Luisa, Stefano, Simona e famiglie per la perdita del caro10-11-2018Carlo e Bruna Ferroni con Giulio, Carlotta e famigliari addolorati per la perdita del caro cuginosono vicini con affetto a Luisa, Stefano, Simona e famiglie.10 novembre 2018Marta, Luciana e Giuliano sono vicini a Luisa, Simona e Stefano per la perdita del caro10 novembre 2018Ave e Franca sono vicine a Luisa e famigliari per la perdita del loro caro10 novembre 2018Gianni e Albertina, Walter e Angela, Franco e Gabriella sono vicini a Luisa e figli per la scomparsa del caro10 novembre 2018Licinio e Daniele Gennari con le famiglie si uniscono al dolore della famiglia Zambrelli per la scomparsa del caro10-11-2018Fausto, Rosetta, Giulia e Alex sono vicini a Luisa, Stefano, Simona e famigliari per la perdita del loro caro10 novembre 2018Marcello, Patrizia e Chiara sono vicini a Simona per la scomparsa del caro papà10 novembre 2018Sincere condoglianze e un abbraccio commosso a Luisa, Stefano, Simona e famigliari tutti per la triste perdita del caroGianfranco, Fabrizio, Giuseppina, Alessandro e Monica.10 novembre 2018Gino Ceresini e famiglia sono vicini ai famigliari per la scomparsa del caro10 novembre 2018Claudio e Cristiana sono vicini a Luisa, Stefano e Simona per la perdita di10 novembre 2018Carla con Remo, Alessandra, Alberto, Alessio, Simone, Matteo, Claudia e Davide sono uniti nel dolore a Luisa, Stefano, Simona e famiglia per la perdita del caroche ricorderemo sempre con tanto affetto.10 novembre 2018Alberto, Mario Ponzi e figlie con le rispettive famiglie sono vicini a Luisa, Stefano, Simona e a tutti i familiari per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.10 novembre 2018Virginia e Luisa con famiglia sono vicine a Luisa e figli per la perdita del caro10 novembre 2018I collaboratori dello Studio Alberto Piantella si uniscono al dolore di Simona e famiglia per la scomparsa del papà signor10 novembre 2018Francesca ed Alberto Piantella sono vicini a Simona e famigliari per la perdita del caro papà signor10 novembre 2018Riva Egisto e figli e famiglie porgono sentite condoglianze ai famigliari per la perdita dellìamico10 novembre 2018Addolorati siamo vicini a Luisa, Stefano e Simona per la perdita del caroMarisa, Tazia, Paolo, Jacopo.10-11-2018Umberto, Sauro, Monica e Andrea sono vicini a Luisa, Simona e Stefano con grande affetto per la scomparsa del caro10 novembre 2018Dina e figli sono vicini con affetto a Luisa, Simona, Stefano e alle loro famiglie per la perdita del caro10 novembre 2018