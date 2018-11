ANDREANO MASIERI

È mancatodi anni 92Lo annunciano il figlio Claudio con Stefania. i nipoti Alberto, Alessandra con Paolo e Veronica, il genero Roberto e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi sabato 10 novembre alle ore 14.30 partendo dalla Casa del Commiato S. Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa delle SS. Stimmate (via Sbravati) indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ad Anna per le cure prestate.10 novembre 2018Ï Sandra, Cosetta Valla e famiglie