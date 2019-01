CROCE

Non è più con noi IDA MARASI BEGHINI



Lo annunciano Dante, Piera, Vittorio, Giovanni, Gaia, Luca, Carolina.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa di S.Teresa del Bambin Gesù (Oratorio dei Rossi), indi al cimitero della Villetta.



Grazie ad Elena per le amorevoli cure. Parma, 12 gennaio 2019



Ï Fam. Dondi Grassi



Ï Elsa e Anita Maghenzani



Ï Pinuccia Bocchi e Dolores Fregoso



Ï Adele ed Alessandra Tanzi



Ï Lydia Manfredi Boschi



Ï Marisa Fornari Bertozzi



Ï Andrea e Patrizia Montali



Ï Antonella e Giuseppe Gianola



Carlandrea e Lidia, Anna Maria e Mario con Francesco e Silvia Eleonora, Paolo e Sara con Emma piangono la scomparsa della carissima ZIA IDA



e si stringono con affetto a Dante, Piera e alle loro famiglie. Parma, 12 gennaio 2019



Enrico, Giorgio e Lalla Gaibazzi sono vicini a Piera e Dante per la scomparsa della cara IDA Parma, 12 gennaio 2019



Tiziana Fornari Marconi, Alessandro con Grazia, Lorenzo con Sonia, sono vicini con affetto a Dante e Piera per la perdita della cara mamma IDA MARASI VED. BEGHINI Parma, 12 gennaio 2019



Grazie per le dolcezze che hai avuto per noi, sarai sempre nel nostro cuore, per sempre la nostra «nonna» IDA



Francesca, Amarilda, Antonella. Parma, 12 gennaio 2019



Patrizia e Nicola, Adriana e Antonio partecipano con affetto al dolore di Piera e dei familiari per la scomparsa della loro cara IDA Parma, 12 gennaio 2019



Giovanna e Ugo sono vicini con affetto a Piera e Dante per la perdita della cara mamma IDA Parma, 12 gennaio 2019



Addolorati partecipiamo con affetto al lutto di Dante, Piera e famigliari per la scomparsa della cara mamma IDA



Roberto e Carlotta, Valeria, Stefano, Polli, Tommy e Rossella,Giuseppe e Laura. Panocchia, 12 gennaio 2019



Partecipiamo al dolore dei famigliari per la perdita della cara mamma IDA



Famiglie Franciosi e Chizzini. Parma, 12 gennaio 2019



Giorgio e Stella con Andrea e Giulia sono vicini con affetto a Dante e Piera per la perdita dell'adorata mamma signora IDA Parma, 12 gennaio 2019



Luciana, con Camilla ed Ettore Cesare e Francesca partecipa con affetto al dolore di Piera e Dante per la scomparsa della cara amica IDA Parma, 12 gennaio 2019



Rosetta, Pino, Marco e Stefania D'Angelo con le rispettive famiglie sono vicini a Dante e Piera in questo triste momento per la perdita della cara mamma IDA Malandriano, 12 gennaio 2019



Silvia, Giulio, Teresa, Piero, Alessandra, Antonio, Mina, Pino, Francesca e Paolo si uniscono nel dolore a Dante e Carolina per la perdita della cara IDA Parma, 12 gennaio 2019



Andrea e Maria Grazia Fontanella sono vicini a Dante, Piera e famigliari in questo doloroso momento per la perdita della cara mamma signora IDA MARASI Parma, 12 gennaio 2019



Liliana, Franca e Violetta sono vicine con tanto affetto a Dante e Piera per la scomparsa della cara mamma IDA



amica di una vita. Parma, 12 gennaio 2019



Monica e Massimo, Cristina, Giuliana e Marco, Annalisa e Matteo, Maria Carla e Lucio sono affettuosamente vicini a Dante e Piera nel ricordo della mamma, signora IDA Parma, 12 gennaio 2019



Paolo Torelli, Pierangela Carpana e tutti i collaboratori dello Studio Associato Torelli e Carpana sono vicini alla famiglia Beghini per la perdita della cara madre IDA MARASI Parma, 12 gennaio 2019



Luigia, Alberto, Francesca Testa sono vicini a Dante, Piera e famiglia per la perdita della cara mamma IDA Parma, 12 gennaio 2019



Lamberto con Paola e Adua, Daniela con Pascal e Alice sono vicini con affetto a Piera, Dante, Vittorio, Luca e famigliari per la scomparsa della loro cara IDA Parma, 12 gennaio 2019



Roberto e Maura sono affettuosamente vicini a Piera e famiglia per la perdita della mamma IDA Parma, 12 gennaio 2019



Andrea, Cristina, Anita e Alessandra Guazzo si uniscono con grande affetto al dolore di Dante e Piera per la scomparsa della mamma IDA Parma, 12 gennaio 2019



Paola, Albina, Pietro e Vittoria, Giorgia, Anna e Dudi si stringono con grande affetto a Dante e Piera ed alle rispettive famiglie nel triste momento della scomparsa della cara mamma signora IDA MARASI BEGHINI



nel ricordo di una lunga ininterrotta ed affettuosa amicizia. Parma, 12 gennaio 2019



Gli amici del Club 41 di Parma sono vicini a Dante per la perdita della cara mamma<+T1>IDA Parma, 12 gennaio 2019



Simona e Nicola Ricottone e Alessia Vinci sono vicini in questo momento di dolore a Dante e Piera per la perdita della cara<+T1>IDA Parma, 12 gennaio 2019



Franca e Corrado Maestri sono vicini ai figli per la perdita della cara<+T1>IDA Parma, 12 gennaio 2019 <+T>Betti con Roberto, Resi con Valerio e famiglie partecipano con affetto al dolore di Piera e Dante per la perdita della cara mamma<+T1>IDA<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2019 <+T>Ciao<+T1>IDA



amica di una vita.<+T>Franca Meli Guazzi.<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2019 <+T>Alessandra, Francesca, Massimo, Irma, Mino, Stefania, Giuseppina, Beppe, Giovanna, Edoardo, Elena e Luigi sono vicini a Dante e Carolina per la perdita della cara<+T1>IDA<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2019