GIORGIO GALVANI

È mancatoLo annunciano la moglie Lilia, i figli Gianluca con Cristina, Stefania con Marco, gli adorati nipoti Alex e Tommaso, la sorella Iole e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 14 gennaio alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Pancrazio, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Maria Beatrice Ceresini per le amorevoli cure prestate.13 gennaio 2019Ï Famiglia Bruno BerselliniÏ Fam. Nando ScaramuzzaÏ Fam. Romeo ScaramuzzaÏ Fam. Colombo Polidori e StefaniaÏ Famiglie Luciano e Giuseppe CudiaÏ Famiglie Giancarlo e Daniele BuiaÏ Lelio Affanni e famigliaÏ Daniele GhillaniÏ Fam. Sergio Rossolini e figlieÏ Famiglie Amigoni Graziano e GiulianoÏ Famiglia Bruno AlzapiediÏ Famiglia Bottazzi-MontaliÏBusi Learco e figliÏ Vincenzo OppiciÏ Larini Luciano e DanielaÏ Caffè & CompanyÏ Gianna Piccinini e figliÏ Famiglia Dodi Franco e MarisaÏ Famiglia Dodi AndreaÏ Famiglia Dodi ElisabettaÏ Officina DodiÏ Cabassi Elide e LiliaÏ Famiglia Grossi Bruno, Andrea e DonatellaÏ Famiglia Dieci VittorioÏ Famiglia Romano- RuggeriÏ Famiglia Marchesi MaurizioÏ Fam. Gianni TerziÏ Famiglia Artemio BalleriniÏ Gorreri Giovanni e famigliaCon un grande abbraccio, Iole si stringe con affetto a Lilia, Gianluca e Stefania nel dolore per la scomparsa del caro fratello13 gennaio 2019Stefano con Maria e Nicolò e Massimo con Cristina sono vicini a Lilia, Gianluca e Stefania per la perdita del caro13 gennaio 2019In ricordo di una vita passata insieme in famiglia e in amicizia ti salutiamo carorimanendo vicino a chi ti è più caro.Roberto con Luciana, Monica con Faissal, Angelo con Roberta.13 gennaio 2019Maurizio e Attilio con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Lilia, Stefania, Gianluca per la scomparsa dello zio13-1 2019Giuseppina, Simonetta, Paolo Galvani e famiglia sono vicini a Lilia, Gianluca e Stefania per la perdita del caro13 gennaio 2019Il Consiglio, i Soci del Circolo «Di Vittorio» porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Galvani per la perdita del caro13 gennaio 2019Titolari e Collaboratori della Officina Mora Ermes & C. partecipano al lutto della famiglia Galvani per la perdita del caro13 gennaio 2019Dirigenti-Atleti e amici Del G.S. Fraore sono vicini alla famiglia Galvani, per la scomparsa del caropersona buona e generosa che tanto si è prodigata per il gruppo sportivo di cui è stato lo storico Vice Presidente.13 gennaio 2019ErreGi Srl e dipendenti partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Titolari e Dipendenti del Vivaio Neri, profondamente commossi, si uniscono al dolore della famiglia Galvani per la perdita del caro amico13 gennaio 2019Tutti gli amici del Bar-One sono vicini a Luca e famiglia per la perdita del caro13 gennaio 2019Il tuo ricordorimarrà sempre vivo nei nostri cuori.Un forte abbraccio a Lilia, G.Luca e Stefania.Famiglie Baschieri.13-1-2019Roberto e Luciano Giacomazzi e famiglie partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Carlo Calestani partecipa con affetto al dolore dei familiari per la perdita dell'imprenditore ed amico13 gennaio 2019Siamo vicini con affetto a Stefania e Gianluca per la perdita del caroRosalia Bonati con il papà Fabrizio e famiglia.13 gennaio 2019Maurizio, Antonio Goni e famiglie partecipano al lutto di Lilia, Gianluca e Stefania per la perdita del caro13 gennaio 2019Angelo, Nadia e Giulia sono affettuosamente vicini a Gianluca e famiglia per la perdita del caro13 gennaio 2019Giorgio e Gabriella si uniscono al dolore di Stefi e Lilia in questo triste momento per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Partecipiamo al dolore dei famigliari per la perdita del caroFam. Catelli.13 gennaio 2019<+T>Jones e Ivano Bandini sono vicini con affetto ai famigliari per la comparsa del loro caro13 gennaio 2019<+T>Vittorio Rizzoli e famiglia profondamente addolorati partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Galvani per la scomparsa del carissimo amico13 gennaio 2019<+T>Porgiamo sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caro<+T>Famiglia Gavioli.13 gennaio 2019<+T>Titolari e i collaboratori dello Studio Porcari sono vicini alla famiglia Galvani per la scomparsa del caro13 gennaio 2019<+T>Ciaonon ti dimenticheremo mai.<+T>Valter, Monica, Elena e Giulia.13-1-2019<+T>Abbiamo perso un amico vero<+T1>GIORGIOnoi il compito di tener vivo il ricordo.<+T1>Famiglia Montali.<+T2>San Pancrazio, <+DL>13-1-2019<+T>La famiglia Michelotti esprime gratitudine e ringrazia<+T1>GIORGIOperchè nei momenti di bisogno è sempre stato presente e porgono sentite condoglianze alla famiglia.<+T2>Riccò, <+DL>13 gennaio 2019<+T>Siamo vicini a Stefania e famiglia per la perdita del suo caro papà<+T1>GIORGIO<+T>Andrea, Simona, Lorenzo e Sara Manzini.<+T2>Torrile, <+DL>13 gennaio 2019<+T>Evasio Bandini e famiglia partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa dell'amico<+T1>GIORGIOe lo ricorda per le doti imprenditoriali e umane.<+T2>San Pancrazio, <+DL>13-1-2019<+T>Dante, Loredana partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro<+T1>GIORGIO<+T2>Parma, <+DL>13 gennaio 2019<+T>Franca Pini e famiglia sono vicini a Lilia, Stefania e Gianluca per la scomparsa del loro caro<+T1>GIORGIO<+T2>Parma, <+DL>13 gennaio 2019<+T>Stefano Borri e Pier Luigi Orlandi partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro amico<+T1>GIORGIO<+T2>Parma, <+DL>13 gennaio 2019