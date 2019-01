ANTONIO COMIN

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Lo annunciano con dolore la moglie Gelsomina, i figli Andrea con Masami, Mara con Marco, gli adorati nipoti Leo, Sara, Matteo e Manuel, il fratello, le sorelle, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 14 gennaio partendo alle ore 14.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Marco, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Geriatria.Si ringrazia inoltre il medico curante Dott. Francesco Aielli per la professionalità dimostrata.13 gennaio 2019Ï Deanna Azzolini e figliÏ Fam. Franco DiemmiÏ Famiglia Casoli FabrizioÏ Gabriella, Davide FerrariÏ Fam. Marchesini Bruna e figliÏ Fam. Martinelli Dino, Bianca e figlieÏ Famiglia PicinottiÏ Paola e Antonio SechiÏ Ave, Gianni, Silvia e SimoneCiao carissimo nonnoti penseremo sempre, ti vogliamo tanto bene.Leo, Sara, Matteo e Manuele.13 gennaio 2019nei nostri cuori vivrà per sempre...Comin Giuseppe e Germana, i figli e le rispettive famiglie.12-1-2019Stretti a Gelsomina, Andrea, Mara e famiglie, ti salutiamo con infinito affetto caroTua sorella Gemma, Adriana, Andrea e Martina con Filippo.13 gennaio 2019La sorella Anna con Sandro e i figli Nicoletta con Luca e Licia e Maurizio con Cristina, Marco e Marica, si stringono a Gelsomina, Andrea e Mara per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Giuseppe, Donatella e Giulia, Monica, Daniele ed Edoardo profondamente addolorati si uniscono al dolore di Gelsomina, Andrea, Mara e famigliari per la perdita del caro13-1-2019Sergio Mariarosa e figli sono vicini a Gelsomina, Andrea e Mara per la perdita del caroricordando i bei momenti trascorsi insieme.13 gennaio 2019Daniela, Franco e famigliari sono vicini a Gelsomina, Andrea, Mara e rispettive famiglie per la scomparsa del caro13-1-2019Elisa e Sergio sono vicini a Mara e famiglia per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Eugenio, Federica, Giorgia, Fernando e Deanna sono vicini a Mara e famiglia per la scomparsa del caro13 gennaio 2019Nora e Mario Delbono sono vicini con tanto affetto a Gelsomina, Andrea, Mara e famiglia per la perdita del caro13 gennaio 2019Siamo affettuosamente vicini a Mara, Andrea e mamma Gelsomina per la perdita del caro papàUn abbraccio forte dagli amici Bruno, Caterina e Andrea, Marina e Massimo, Elena e Marco, Roberta e Fabrizio, Paola e Massimo, Robertina e Roberto, Chiara e Enrico, Annalisa e Pierpaolo, Federica e Eugenio.13 gennaio 2019Sergio e Teresa Battistini, Luciano, Anna e Eliana Zatti ricordano con affetto l'amico13 gennaio 2019