CROCE

È salita in cielo l'anima buona di ANNITA SPADINI VED. ALBERTI



di anni 102



Ne danno il triste annuncio i nipoti Renata, Roberto, Luigi, il fratello Brun, la sorella Antonia, la cognata Germana, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 14 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.



Il S.Rosario sarò recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 18.45.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie particolare alla Dottoressa Luciana Sgorbati, alle carissime Elena e Domenica per le amorevoli cure prestate. Traversetolo, 13 gennaio 2019



Ï Angelo, Claudia, Luca Carbognani



Ï Giancarlo Barbieri



Ninna ricorda con tanto affetto zia ANNITA Basilicagoiano, 13 gennaio 2019



Germana, Patrizia e figli ricordano la grande bontà, umanità e sensibilità della cara zia ANNITA Mamiano, 13 gennaio 2019



Tina Righelli, Claudio e Cristina partecipano al lutto dei familiari per la perdita della loro cara ANNITA Traversetolo, 13 gennaio 2019



Sara, Michele e le ragazze ricordano la cara ANNITA



nella preghiera e porgono sentite condoglianze. Traversetolo, 13 gennaio 2019