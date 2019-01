AVE MARUSI

È mancatadi anni 99Ne danno il triste annuncio la figlia Aurora con Brenno, gli adorati nipoti Rossano ed Ermanno con Alessandra, i pronipoti Michel, Lorenzo ed Alessandro, e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 14, alle ore 15.00 presso la chiesa di Sorbolo, indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottor Antonio Slawitz, alle infermiere ed alle assistenti domiciliari del Comune di Sorbolo per la professionalità e le premurose cure prestate.Vada inoltre un grazie di cuore alla signora Zina per il prezioso aiuto.14 gennaio 2019Ï Fam. Gilberto SoresinaÏ Famiglie Cattani e GèÏ Famiglia MontiÏ Famiglia AzzaliLa famiglia Giorgio Azzali partecipa al dolore di Aurora e famiglia per la scomparsa della cara14 gennaio 2019