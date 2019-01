VALERIO TAGLIAVINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio i figli Stefano con Monia ed Elisabetta; Davide con Natalia e Tiago, i fratelli Amedeo e Fabrizio con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 15 gennaio alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla dottoressa Schianchi e a tutto il personale del reparto di Ematologia per le cure prestate.14 gennaio 2019Ï Studio SandriniÏ Michele, Massimiliano Maccarini e famiglieÏ Fam. Antonino Leporati, Simona e DanielaÏ Famiglia Egisto e Andrea RoncheiÏ Sergio, Franca CarbognaniÏ Davide, Ilaria, Marisa CorradiÏ Enore Gherri e PiaÏ Ello Schianchi e sorelleÏ Patrizia e FabrizioÏ Giuseppina Rossi e figliÏ Paolo, Elena RighelliÏ Anna, Alberto RagionieriÏ Famiglie AgliariÏ Famiglia Francesca GorreriÏ Franca, Gianluca RainieriÏ Famiglia Sergio PederzaniÏ Famiglie Cesare e Elena AgrestiÏ Fam. Giorgio SartiÏ Umberto, Giuseppina SalsiÏ Fam. Massimo GarziÏ Fam. Elvio Coppi e AngelicaÏ Silvia, Sebastiano e famiglieÏ Fam. Davide DelfanteÏ Irma Pelacci e famigliaÏ Fam. Folzani-BerniniÏ Mauro Repetti e famigliaÏ Fam. Renato TamboroniÏ Fam. Fabrizio TamboroniÏ Franco e VoluniaÏ Tagliavini Ellia, Rita, PatriziaÏ Velia, Giuseppe e Simona MonicaÏ Alberto e Daniela TomaselliÏ Fam. Tomaselli FrancoÏ Studio ZanettiniÏ Famiglie Carlo, Dario, Francesco BocchiÏ Maria Cristina Piazza e figliPorgiamo sentite condoglianze a Stefano, Davide e famiglie per la scomparsa del loro caroGiuseppe, Maria Candida, Francesco, Barbara Trascinelli.14 gennaio 2019Stefano Boschi e Dalmazio Civa con le loro famiglie partecipano commossi al dolore di Stefano e Davide per la perdita del caro14 gennaio 2019Gli amici di sempre Bianca, Azio, Anna e famiglie abbracciano con affetto Stefano, Davide, Monia, Natalia, Betta, Tiago nel ricordo dei bei tempi trascorsi insieme a14 gennaio 2019Anna e Flavio, Antonia e Valerio, Ave e Romeo, Luciana e Franco sono vicini a Davide, Stefano e famigliari per la perdita del caro14 gennaio 2019Fabrizio, Amedeo, Lucilla, Alessandra, Marialice, Riccardo accompagnanocon un caldo abbraccio.14 gennaio 2019Ennio, Enzo, Cesare e famiglie sono vicini ad Anna e ai figli per la perdita del caro14 gennaio 2019Bruno, Luciana, Monica sono vicini a Stefano, Davide e famiglie per la perdita del caro14 gennaio 2019Siamo vicine a Stefano, Davide e familiari per la scomparsa diche ricordano con profondo rispetto.Liliana Beatrizzotti, Chiara Parisoli.14 gennaio 2019Siamo vicini a Stefano, Davide e familiari per la scomparsa del caroFamiglie Sassi e Boldini.14 gennaio 2019Marco, Francesca, Federica, Luca Valentini sono vicini a Stefano, Davide e familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019Ci uniamo al dolore dei familiari per la scomparsa del caroTeresa, OIindo, Marta e Davide Tiberini.14 gennaio 2019Enore Gherri e collaboratori partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019I dipendenti della Best-Carni sono vicini nel dolore a Stefano e Davide e alle loro famiglie per la perdita del caro e amatoSiamo onorati di averti avuto come fondatore, maestro e un po' «padre» di tutti noi.Ciao Valerio, ti vogliamo bene.14 gennaio 2019Siamo vicini alla famiglia Tagliavini per la perdita del caroSilvana, Maurizio, Lino, Luca, Marta, Ilaria, Mirco, Leonardo.14 gennaio 2019Luciana, Fabrizia, Gabriella con le rispettive famiglie abbracciano Stefano e Davide ricordando semprecome persona di grandi doti, generoso, capace, onesto e sempre disponibile.14 gennaio 2019Renato, Dante, Graziano e famiglia partecipano al dolore di Stefano, Davide e familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019Siamo vicini a Stefano, Davide e familiari con grande affetto e preghiera per la perdita del caroLuca, Cristina, Giuseppe Brugnoli.14 gennaio 2019<+T>Ciaoun abbraccio.<+T>Mauro<+T>Traversetolo, 14 gennaio 2019<+T>Con grande affetto e tristezza siamo vicini a Davide, Stefano e familiari per la perdita del caro<+T>Nicolas e Alessandra.14 gennaio 2019<+T>Mini Rugby Traversetolo si unisce al dolore della famiglia Tagliavini per la perdita del caro14 gennaio 2019<+T>Titolare e dipendenti della ditta Rossi Service partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro<+T>Parma, 14 gennaio 2019<+T>Franca, Carlalberto, Betta e famiglie partecipano con sincera amicizia al dolore di Stefano, Davide e famiglie per la perdita del caro papà14 gennaio 2019<+T>Poli e Betta con Donatella e Davide, Marco e Lara si uniscono al dolore di Stefano, Davide e familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019<+T>Pietro, Rita, Martina, Valentina e Nicola nel ricordare la bontà e la sensibilità diin questo momento di grande dolore, si stringono con affetto a Stefano, Davide e familiari tutti.14 gennaio 2019<+T>Fabrizio, Roberta, Riccardo e Niccolò sono vicini a Stefano e Davide per la perdita del loro papà<+T1>VALERIO<+DL>14 gennaio 2019<+T>Caro<+T1>VALERIOhai raggiunto la tua adorata Giancarla e profondamente addolorati perchè ci hai lasciato siamo vicinissimi ai figli Stefano, Davide e familiari tutti e porgiamo le nostre più sentite condoglianze.<+T>Enrico, Ada, Barbara, Daniela e famiglie.<+DL>14 gennaio 2019