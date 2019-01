È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Isabella con Livio unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Roncocampocanneto domani, martedì 15 gennaio alle ore 10.30, partendo dall'abitazione di Viale Caduti, 24 per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante dott.ssa Luisa Benecchi, a Rosa, a tutti i parenti e gli amici che sono stati a lei vicino con l'aiuto, l'affetto e l'amicizia.14 gennaio 2019Ï Adriana Luigi CiardulloÏ Silvana e Roberto GabbiRiposa in pace ziaUn abbraccio a Isabella e Livio, da Mirella, Paolo, Lina, Gino e Angelo.14 gennaio 2019Silvia e Nicoletta con le rispettive famiglie partecipano commosse al dolore di Isabella e Livio per la scomparsa della cara14-1-2019Nando, Antonella e Alberto partecipano al dolore di Isabella e Livio per la scomparsa della cara14 gennaio 2019Irma, Giuliano e Alessandro partecipano al dolore di Isabella e piangono la scomparsa della cara14 gennaio 2019Ciaoil tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori.Ci stringiamo in un forte abbraccio ad Isa e Livio.Giuliana e Giordano.14 gennaio 2019Ci stringiamo con affetto a Isabella e Livio per la perdita della cara mammaFamiglie Marcheselli.14 gennaio 2019