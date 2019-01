ROMANO SASSI

Dopo una lunga e incessante lotta con animo da Leone fino alla fine, circondato dall'immenso affetto delle persone che lo Amano ha lasciato tutti noiLo annunciano la moglie Anna, i figli Massimiliano, Gianluca, Emanuele e Tiziano, Giorgia e Antony, tutti gli Amici a Lui cari, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 15 gennaio partendo alle ore 9 dal Centro Cure Progressive di Langhirano per la chiesa di Lesignano Bagni, proseguendo per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14-1-2019Simona, Marco, Luca, Stefano, Simone, Francesca, Barbara si stringono affettuosamente a Massimiliano, Gianluca ed Emanuele per la perdita del caro papà14 gennaio 2019La famiglia Elvio Bindani partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa di14 gennaio 2019Grazieper le belle serate che ci hai fatto trascorrere.Gli amici del Pueblos.14 gennaio 2019Gli amici del Rifugio dei Golosi Ivi, Giuly, Simo, Baby, Fabio, Lorenzo, Manuel, Cate sono vicini con affetto a Lele e familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019Caroil tuo essere continuerà ad esistere nei tuoi nipoti.Alessandro e Joanna.14 gennaio 2019Siamo vicini ad Anna per la perdita del nostro grande capitanoGli amici di cartella di cartone, famiglia Schiavone, famiglia Porta, famiglia Marotta, famiglia Anghinetti, famiglia Zacchetti Molinari, famiglia Scilabra.14 gennaio 2019Anita e Michele Alessandrino partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro14 gennaio 2019Ï Maria Teresa e Enzo FontanaUn pensiero da tutti noi.Riposa in paceNiki, Paolo, Silvia, Cristian e dipendenti Tec-Al.14 gennaio 2019