SALVATORE SANFILIPPO

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Giuseppa, i figli Maria Stella, Rosalia e Antonio con Elisabetta, i nipoti Monica con Giuseppe, Riccardo, Penelope, Luca, la pronipote Aurora e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 15 gennaio alle ore 10,30 presso la chiesa di Basilicanova, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.14 gennaio 2019Ciaograzie per esserci sempre stato.Monica, Giuseppe e Aurora.14 gennaio 2019Gabriele e Nicoletta sono vicini a Monica e famiglia per la scomparsa del loro caro14 gennaio 2019