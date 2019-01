ITALO NEGRI

È mancato ai suoi caridi anni 98Con dolore lo annunciano la moglie Maria, la figlia Laura con Romano, il figlio Rodolfo con Gianna, i nipoti Andrea, Ilaria e Barbara, il pronipote Jan, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 15 alle ore 14.00 partendo in auto dall'abitazione in Mozart, 20 in Busseto per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Besenzone.Il S. Rosario sarà recitato questa sera in Chiesa Collegiata dopo la S. Messa Vespertina delle ore 18.00.Un particolare ringraziamento al dott. Luigi Gardini ed alle infermiere domiciliari.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 gennaio 2019