EUGENIA BENASSI

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Franco, i figli Pietro con Tina e Marina con Enrico, i nipoti Nicola con Elisa, Lorenzo con Sonia e Simone con Arianna, il fratello, le cognate, i nipoti con le famiglie e i consuoceri.Le esequie avranno luogo oggi martedì 15 gennaio alle ore 14.30 partendo dall'abitazione (via Mantova 80) per la chiesa di Vicopò, indi al cimitero di Basilicagoiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari ringraziano il Dottor Antonello Alberici, il Dottor A. Musolino e il personale infermieristico domiciliare del Cup Lubiana per la disponibilità e la competenza professionale.15 gennaio 2019Ï Famiglia Giorgio StevezzoliÏ Franca, Fiorenza e Monica BenassiÏ Famiglie Passera, Bolzani e ZanichelliÏ Fam. Battista ed Elio FontaniliÏ Fam. Franca, Davide ZiveriÏ Umberto e Anna BenassiÏ Ferdinando e Raffaella SartiÏ Rina, Angela, Silvia BenassiRicordando con immenso affetto la caraGiliola e Ciro si uniscono al dolore di Franco, Marina e Pietro con profondo cordoglio.15 gennaio 2019Le cognate Vanda e Rina, i nipoti Paola, Daniela con Cristian e Luca con Paola e Riccardo piangono la caradi cui ricorderanno la vivacità e il sorriso sempre accogliente.15 gennaio 2019Elisa, Luigi, Filippo, Sandra e Andrea con Chiara e Sara sono vicini a Marina e famigliari in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma15 gennaio 2019Renato, Gabriella, Gemma, Massimo con Martina, Marco, Michele, si stringono con affetto a Franco, Pietro, Marina e famigliari per la grave perdita della carissima15 gennaio 2019Sonia e famiglia sono vicini a Lorenzo e Marina per la perdita della cara15 gennaio 2019Titolari e dipendenti della Carrozzeria Reggiani sono vicini a Marina per la perdita della cara15 gennaio 2019Simona e Angelo Olivieri partecipano commossi al dolore di Marina e Pietro per la scomparsa della mamma15 gennaio 2019Ci striamo a te Marina e alla tua famiglia nel dolore per la perdita della cara mammaElisa, Beatrice e Caterina.15 gennaio 2019CiaoLe amiche di sempre Anna e Adriana.15 gennaio 2019