GIULIANA QUARANTELLI

È mancataLo annunciano Antonella e Maria Vittoria, Giorgio con Manuela, il nipote Paolo, il fratello Nando, la sorella Gianna con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 16 gennaio alle ore 14.45partendo dalla Sala del Commiato Cofin Viale Villetta 16per la chiesa del Buon Pastore, indi al cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2019Ï Franca e RinaldoIl fratello Nando con Vanda, Daniela e Pietro partecipano al dolore di Antonella, Giorgio, Maria Vittoria e Manuela per la perdita della cara15 gennaio 2019La sorella Giannina con il marito Valter, Stefano, Tina ed Eleonora, Betti, Andrea e Pier Francesco partecipano commossi al dolore di Antonella, Giorgio, Maria Vittoria, Manuela per la perdita della cara15 gennaio 2019«Solo la fede può consolare il cuore di chi ha una persona cara.La fede ci dà la speranza che un giorno rivedremo chi ci ha lasciato.»Carla, Marco con Annalisa e Matteo, Sara con Salvatore e Samuele, Valeria con Paolo, Maria Grazia, si uniscono al profondo dolore di Antonella, Giorgio e familiari per la perdita della cara mamma15 gennaio 2019Zia Lina con i figli, piange la cara cognatadonna esemplare per le sue grandi doti di capacità, laboriosità, generosità, senso del sacrificio.Siamo vicini a Giorgio, Antonella e Maria Vittoria in questo triste momento.15 gennaio 2019