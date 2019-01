ROSINA CAVALIERI

È tornata alla Casa del Padredi anni 99Ne danno il triste annuncio la figlia Marisa con Danilo, le nipoti Elena ed Elisa con Matteo, le adorate pronipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 16 gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Basilicanova, indi al Tempio di Valera.Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Basilicanova.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 presso la Casa Protetta «Patrioli» di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al Dott. Giorgio Bernier, a tutto il personale della Casa di riposo di Medesano per le amorevoli cure prestate e alle amiche di sempre Anna, Lucia e Adriana.15 gennaio 2019Ï Ferroni Liduino e AdrianaÏ Famiglia Luisa, Franco GennariÏ Puglia Anna e figlieGiorgio, Elisabetta con Ormisde sono affettuosamente vicini a Marisa e famiglia per la perdita della cara15 gennaio 2019La famiglia Nicola Mastroianni partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa della signora15 gennaio 2019I medici e il personale della Casa della Salute di Medesano partecipano al dolore di Elena per la perdita della cara nonna15 gennaio 2019