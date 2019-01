CROCE

È improvvisamente mancato FRANCO PAPINI



Ne danno il triste annuncio la sorella Franca, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 16 gennaio alle ore 10,30







partendo dalle Sale del Commiato di Ade



in Viale della Villetta 31, proseguiranno per il cimitero di Valera.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 15 gennaio 2019



Ciao FRANCO



la tua professionalità e serietà ci accompagneranno per sempre e non ti dimenticheremo mai.



Elisabetta, Giuseppe, Claudio, Mino e famiglie. Parma, 15 gennaio 2019