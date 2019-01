CROCE

È tornata alla Casa del Padre NATALINA BUSI VED. GALLAROTTI



Ne danno il triste annuncio i figli Luisa e Giulio con Angela e Giovanni, gli adorati nipoti Elena con Davide, Giulio Christian e Alessio, la sorella Rosa, le cognate e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo mercoledì 16 gennaio partendo a piedi alle ore 13.45 dall'abitazione in via delle Pile 3, per la chiesa Parrocchiale di Varano de' Melegari indi al cimitero di Pessola di Varsi.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.



Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.



Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Aurelio Ferrentino per la grande disponibilità e ad Elena, Ema, Tabitha, Latifa e Sabrina per le amorevoli cure prestate. Varano de' Melegari, 15-1-2019