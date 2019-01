MARIA PAOLA DELPOGETTO

È mancatadi anni 73Addolorati lo annunciano il marito Carlo, il figlio Daniele con Raffaella e la nipote Giada, il fratello Alberto, la sorella Serena con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 16 gennaio alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale di Mamiano indi al cimitero di Traversetolo.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa Chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2019Ï Giorgio e Laura AschieriIl fratello Alberto con Ileana, Milena, Daniela e Paolo con le rispettive famiglie si uniscono nel dolore a Carla e familiari per la perdita della cara15 gennaio 2019Bruno, Teresa e famiglia si uniscono al dolore di Carlo, Daniele e famigliari per la perdita della cara15 gennaio 2019Marinella, Valeria e famiglie ricordano la cara15 gennaio 2019CiaoSandra.15 gennaio 2019