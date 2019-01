EDOARDO FAVAGROSSA

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Linda, il figlio Francesco, la nuora Giuliana, i cari nipoti Leonardo e Raffaello ed i parenti tutti.Il rito funebre verrà celebrato giovedì 17 c.m. alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cicognara, dove la salma giungerà dall'abitazione di Roncadello in via Lepanto, 51 indi al cimitero locale.Il Santo Rosario verrà recitato presso l'abitazione mercoledì 16 c.m alle ore 20.Un particolare ringraziamento al dr. Enzo Rosa, al dott. Ferdinando Amato, ai medici ed al personale del reparto Medicina dell'Ospedale «Oglio Po» per le cure prestate.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.Non fiori ma devolvere eventuali offerte all'Avis di Casalmaggiore e Viadana.16 gennaio 2019