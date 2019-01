INES CAGNA

É mancatadi anni 96Lo annunciano i figli Stefano con Anna e Paolo con Marta, i nipoti Sandro, Cipriano e Simone, il fratello Giuseppe, la sorella Maria, la cognata Mirella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 17 gennaio alle ore 15.15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ozzano indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ozzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio per le amorevoli cure prestate.16 gennaio 2019Ï Giancarlo, Giuliana, PinoÏ Elsa, Carlo, Marzia BranchiIl fratello Giuseppe con Mirella, Paola e Sebastiano sono vicini a Stefano e Paolo per la perdita della cara mamma16 gennaio 2019Iolanda, Bianca, Loredana, Attilio, Giorgio, Renzo, Sergio sono vicini a Stefano e Paolo per la perdita della cara mamma16 gennaio 2019