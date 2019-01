GINO DANELLI

É mancato ai suoi caridi anni 54Ne danno il doloroso annuncio la figlia Chiara con la mamma Lorena, la compagna Alessandra, la sorella Monica con Gianluca, il fratello Federico con Chiara e William e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 17 gennaio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Felegara indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 gennaio 2019Ï Meneghetti Elda, Ermes e Gian LucaÏ Famiglia Aurelia CostucciI titolari e i dipendenti tutti della Lanzi Trasporti Srl si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del caroprezioso e stimato collaboratore e collega.16 gennaio 2019Il Presidente e i soci della Cooperativa Nuova Logistica partecipano commossi al lutto dei familiari per la prematura scomparsa dell'amico e collaboratore16 gennaio 2019Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Teresa, Simona, Alessia e famiglie.16-1-2019Germana e Alessio si stringono commossi a Monica e familiari tutti per la perdita del caro16 gennaio 2019