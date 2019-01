CORRADO TENCATI

Ci ha lasciatodi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la nipote Patrizia con Giuliano, i cugini Bellingeri, i nipoti Stefano, Federica e Nicola, i cognati ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 17 c.m. alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale di Vaio per la Chiesa Parrocchiale di Zibello ove alle ore 10,30 sarà celebrato il rito funebre, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo difficile momento.Non fiori ma eventuali offerte all'AVIS di Zibello e alla Croce Bianca di Busseto.16 gennaio 2019