ATTILIO TROMBI

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, i figli Rosanna e Valerio, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti, le sorelle ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 17 gennaio alle ore 15, partendo dalle camere ardenti dell'Ospedale di Montecchio Emilia, per il santuario della Beata Vergine dell'Olmo, dove sarà celebrata la S.Messa.Si proseguirà poi per il cimitero di Valera (Pr), in attesa di cremazione.Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alla cerimonia.17 gennaio 2019Ï Fam. Fausto MattioliÏ Gianni e EsterI cugini Maurizio, Ermanno, Manuela e rispettive famiglie ricorderanno sempre il caro17 gennaio 2019Bruno, Carmen e figlie ricordano l'amicoe si uniscono al dolore dei famigliari.17 gennaio 2019