BENIAMINO GANDOLFINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio, i figli: Jean Frank con Valentina e gli adorati Cristian e Giulia; Maria con Renato e Annalisa; Irma con Marco; la nuora Marisa, i nipoti Sandro, Anna e Nadia; i parenti tutti.I funerali avranno luogo: oggi, alle ore 13,30 partendo dall'abitazione di Collecchio in via Le Valli 39, per la Chiesa Parrocchiale di Boccolo Tassi di Bardi, ove alle ore 15,00 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Gabriele Gianlupi e alla Dott.ssa Maria Gianlupi.17 gennaio 2019Ï Fam. Rodolfi RobertoÏ Aldo e ConcettaÏ Pinelli Michele e MonicaTitolari e collaboratori di Prima Pagina sono vicini a Maria e Jean Frank per la perdita del caro papà17 gennaio 2019