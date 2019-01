MARIELLA BRESADOLA

Ci ha lasciatiLo annunciano con dolore la figlia Silvia con Alfredo, Martina, Riccardo e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, venerdì 18 gennaio, partendo alle ore 10.15 dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa di San Quintino, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa parrocchia.Un grazie di cuore a tutti coloro che le hanno voluto bene.17 gennaio 2019Ï Elisabetta, Monica e StefaniaÏ Giovanna MagnaniÏ Angelo e Luciana FurlottiÏ Betta e LuisaÏ Mariella VenturaÏ Famiglia Rizzo RobertoÏ Nora Piazza e famigliaLe nipoti Francesca e Sarah, con le rispettive famiglie, si stringono a Silvia, Martina, Riccardo e Alfredo ricordando con grande affetto la cara zia17 gennaio 2019Gli zii Paola e Claudio si stringono con affetto a Silvia e famiglia nel doloroso momento della scomparsa della cara mamma17 gennaio 2019I cugini Ferdinanda, Mariacristina, Francesco e Luigi partecipano al dolore di Silvia e famiglia per la scomparsa della mamma17 gennaio 2019I condomini del Condominio Betulla sono vicini a Silvia e famiglia per la perdita della cara mamma17 gennaio 2019