JASMINE SELILET ZADI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 16Lo annunciano con profondo dolore la mamma Madeleine, la sorella Cinzia, il fratello Kevin, i nipoti Sirano, Loris, Elsa e tutti i parenti.I funerali avranno luogo domani sabato 19 gennaio partendo alle ore 14.00 dall' Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Presso la camera mortuaria, alle ore 13.00 sarà celebrata una cerimonia per un ultimo saluto alla cara Jasmine.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutte le maestre, i compagni di scuola per il loro affetto e sostegno.Si ringraziano in particolar modo tutte le persone che con il loro prezioso aiuto sono state vicino alla cara Jasmine.Grazie al pastore Deborah della chiesa Evangelica di via Buffolara.18 gennaio 2019