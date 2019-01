VALTER PETROLINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Addolorati lo annunciano la moglie Emma, i figli Cesare con Filomena e Matteo con Claudia, gli adorati nipoti Nicolò, Simone, Davide e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 19 gennaio alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie alla dottoressa Luciana Sgorbati e ai medici che l'hanno seguito nel periodo della malattia.18 gennaio 2019Ï Antonio Bertini e famigliaÏ Mirco BolaÏ Tina Tesauri e famigliaÏ Angelo Dimes UgolottiÏ Famiglia GombiÏ Fam. Gianni Mazza e figlieÏ Armando e Alberto PadovaniÏ Famiglie AgliariÏ Luisella, Mario NotariÏ Marta, Giancarlo ViappianiZia Angiolina con Gianfranco, Paolo e famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro18 gennaio 2019I cugini Amilcare, Ettore, Emma, Marta Ghizzoni e Ettore Guatelli e le rispettive famiglie sono vicini e partecipano al dolore di Emma e dei figli per la scomparsa del caro18 gennaio 2019Partecipo al dolore dei familiari per la perdita del caroIl cugino Giancarlo e famiglia.18 gennaio 2019Il laboratorio dell'Oratorio Don Bosco si stringe ad Emma e famiglia per la perdita dell'amato18 gennaio 2019Ciaoti saluto con infinita tristezza.Maria.18 gennaio 2019Le famiglie di via Montesanto si uniscono al dolore di Emma, Cesare, Matteo e familiari per la perdita del caro18 gennaio 2019Siamo vicini ad Emma e famiglia per la perdita dell'amicoSilvana e Lino, Luca e Marta, Ilaria, Mirco e Leonardo.18 gennaio 2019Ci stringiamo al grande dolore di Emma e familiari per la scomparsa del caroAngiolina, Annalisa, Almerico.18 gennaio 2019Il consiglio e i soci del circolo La Rondine porgono le più sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa del socio amicocuore pulsante del circolo.18 gennaio 2019La famiglia Luigi Sarti partecipa al lutto della famiglia Petrolini per la perdita del caro18 gennaio 2019Giuseppe, Giorgio e famiglia sono vicini in questo triste momento a Emma, Cesare e Matteo per la scomparsa del caro18 gennaio 2019Siamo vicini a Matteo, Cesare, Emma nel dolore per la perdita del caroCorrado, Marina, Gian Guido, Elisabetta, Lorenzo, Giovanna, Alberto, Gianluca, Bruno, Marco, Massimo, Annalisa, Giuseppe, Roberto, Daniele, Matteo, Gino e Wanda.18 gennaio 2019Ciaoun abbraccio.Fausto e Michele.18 gennaio 2019Con grande affetto siamo vicini a Emma, Cesare, Matteo per la perdita del caroNanda, Andrea, Cecilia, Cristina e famiglie.18 gennaio 2019Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caroFamiglia Ianniello.18 gennaio 2019Vincenzo, Francesca, Luca, Franz, Angela sono vicini ad Emma, Matteo e Cesare per la scomparsa del caromarito e padre esemplare.18 gennaio 2019