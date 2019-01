UGO MEZZADRI

Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancatodi anni 85Ne danno il doloroso annuncio la moglie Vincenzina, il figlio Mario con Elisa e l'adorata Giulia, il consuocero Franco e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 19 gennaio alle ore 10,30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Riccò indi al cimitero di Vizzola.Sarà possibile salutare il caro Ugo sabato mattina dalle ore 8,30.Il santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Riccò.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Umberto Cavazzini ed al personale medico e infermieristico del reparto di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma.18 gennaio 2019Ï Montali Franco e Rucart SylvieÏ Valenti Massimo e DeliaÏ Famiglie Adriana, Luca, Roberto DellapinaÏ Guatelli Pierina, Cristina ed ElisabettaÏ Fam. Paolo, Marcello FornariÏ Fam. Giovanni RinaldiÏ Famiglie Bergkamp Giorgio e LorenzoÏ Paola e Carlo FerrariÏ Pasquale AielloÏ Cesarina, Renato Spadotto e famigliaÏ Famiglie BerliniÏ Fam. Savi Paolo e mamma GraziellaÏ Di Nunno FeliceÏ Di Nunno Domenico e Bercelli Elenanon importa se sarà dura, difficile e complicata.Non ha importanza perchè alle cose belle non si riununcia, non si lasciano andare via, si tengono strette per sempre.La tua Giulia.18 gennaio 2019Il Fondo di Solidarietà «R. Barilla», il Cral Aziendale ed i Pensionati tutti della Società Barilla partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro18 gennaio 2019Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Monica, Michele, Alice, Martina.18 gennaio 2019La Scala A del Condominio Valentina si unisce al dolore di Vincenzina, Mario, Elisa e Giulia per la perdita del caro18-1-2019Bernini Rosolo con Marcello e Valentina, Davide e Paola partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro18 gennaio 2019ti ricorderemo sempre con affetto.Luisa, Lucia e Sara.18 gennaio 2019