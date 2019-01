CARLA BIACCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano il figlio Massimo con Elda, il nipote Gilberto con Samanta.Il funerale avrà luogo sabato 19 gennaio alle ore 10.00 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di Maria Immacolata indi al Crematorio di Valera.Sarà possibile dare l'ultimo saluto alla cara Carla il giorno 19 gennaio dalle ore 8.00.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale della Casa Famiglia «l'Abbraccio» ed in particolare a Lorena per le cure prestate.18 gennaio 2019Ï Rosanna e GiulioÏ Renata Catellani e famigliaDavide con Francesca Irene e Clara si uniscono al dolore di Massimo per la perdita della cara18 gennaio 2019Bartoli Gianni con Maurizio e Alina sono vicini a Massimo e Lella per la perdita della cara18 gennaio 2019La nipote Marzia, Guido, Davide, Cecilia e le rispettive famiglie sono vicini a Massimo in questo triste momento per la perdita della cara zia18 gennaio 2019Walter e Linda Bartoli unitamente alla famiglia Quintavalla partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della cara18 gennaio 2019