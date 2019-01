GINO GATTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio la moglie Olga, i figli Annalaura con Roberto e Cesare con Ivana, i nipoti Giulia con Maurizio e Francesco con Mara, i pronipoti Aleandro, Edoardo, Virginia, Mirta, Riccardo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 11.00 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dottoressa Fernanda Bastiani e all'Assistenza Volontaria di Collecchio.Un grazie di cuore alla cara Ludmilla per le amorevoli cure prestate.19 gennaio 2019Ï Donatella RanzaÏ Nello, Antonella DelmonteÏ Adriana, Mirco, Tina SalatiÏ Bompani Simona e Broglia CristinaÏ Tiziana FornaciariÏ Fam. Paolo PesciÏ Paola, Arnaldo BertozziÏ Corrado CavazziniÏ Elisabetta, Adriano RicchettiÏ Bruna Levati e fam.Ï Ermes, Celestina AraldiÏ Fam. RastelliÏ Fabio e Annarosa Capiferri e famiglieIl cuore, i ricordi, i volti di zia Olga, Annalaura e Cesare ci parleranno sempre di te zioMaria Grazia, Valerio, Lucia, Giovanni.19 gennaio 2019Nancy, Daniele e famiglia sono vicini in questo triste momento a Olga, Annalaura, Cesare e famiglia per la perdita del caro19 gennaio 2019Priamo, unendosi al dolore dei famigliari per la sua scomparsa, ricorda le non comuni doti di umanità e signorilità di19 gennaio 2019Cristina, Giovanna, Laura, Paola partecipano al dolore dell'amica Annalaura e famiglia tutta per la perdita del padre19 gennaio 2019Siamo vicini ai familiari per la perdita del caroFamiglie, Tino, Enrico, Rossella Leoni.19 gennaio 2019Rina, Stefano, Maria Carla, Gianguido, Antonella, Eugenia sono vicini a Olga, Annalaura, Roberto, Cesare per la morte del caro19 gennaio 2019Silvana Tanzi con Marcello e Barbara partecipa con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa del carissimo papà e nonno19 gennaio 2019Lisetta, Luciano e Franca con le loro famiglie sono vicini a Olga, Cesare, Annalaura e familiari partecipando con affetto alla perdita del caro19 gennaio 2019Ï Nilla e RomanoGilda Savi e figli partecipano al dolore di Olga e famiglia per la perdita del caro19 gennaio 2019Tiziana con Vittorio e Giovanni è affettuosamente vicina nel dolore ad AnnaLaura e famigliari per la scomparsa del caro papà19 gennaio 2019Vicini alla famiglia, ricorderemo sempre con affetto il caroMaria Teresa, Beatrice, Enrico, Mario, Giovanna, Federica.19 gennaio 2019