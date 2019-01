LUIGINA COCCONI

Ci ha lasciatodi anni 87Lo annunciano il figlio Marco, le sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 21 alle ore 9.00 partendo dall'abitazione di via G. di Vittorio, 10 a Felino per la chiesa parrocchiale indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano per le amorevoli cure prestate la Dott.ssa Garieri e la Sig. ra Lena.19 gennaio 2019Ï Famiglia RamazziniÏ Fam. Iames MagnaniLe sorelle e i fratelli Cocconi con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Marco per la perdita della mamma19 gennaio 2019La sorella Teresa con Marilena Fausto e le rispettive famiglie sono vicine a Marco per la scomparsa della cararicordandone la bontà e il coraggio nella fede.19 gennaio 2019Pietro e Luigi e famiglie unitamente ai dipendenti e collaboratori del Caseificio Araldi sono vicini a Marco e famiglia per la perdita della cara19-1-2019