FAUSTO DAZI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 67Ne danno il triste annuncio i suoi cari.I funerali si svolgeranno lunedì, 21 gennaio alle ore 13,30 partendo dalla sala del commiato di Langhirano Via Pezzani,27 per la chiesa di Brescello.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20,30 presso la sala del commiato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 gennaio 2019Il Presidente, il Consiglio direttivo e tutti i soci dell'Associazione Vigili del Fuoco di Parma partecipano commossi al lutto del collega Dazi Dario per la scomparsa del padre19 gennaio 2019