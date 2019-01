MARIA OSTI

È mancatadi anni 92Ne danno il triste annuncio le figlie Luisa, Gabriella, Melita, i generi Luigi e Pietro, la nuora Luigia, le sorelle Carla e Franca, il cognato, gli adorati nipoti, i pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 19 alle ore 15.00 presso la Chiesa di Sorbolo indi si proseguirà per il Cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Giovanni Pesci alle infermiere ed alle assistenti domiciliari del Comune di Sorbolo per la professionalità e le affettuose cure prestate.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.19 gennaio 2019Ï Fam. Elvio, Paolo ReverberiÏ Fam. Celeste, Ginetta MantovaniÏ Famiglia MontiÏ Fam. Bruna, Dina ZanichelliÏ Guglielmo Salvini e figliCi uniamo al vostro dolore e con forte commozione esprimiamo il nostro cordoglio a tutta la vostra famiglia per la perdita della vostra caraFamiglia Tedeschi Taddeo.19 gennaio 2019